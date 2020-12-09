— Сегодня знаковое событие – вами утвержден главный финансовый документ Хабаровского края – бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, — сказал врио губернатора, обращаясь к депутатам Законодательной думы региона. — Бюджет сформирован в непростых экономических условиях. Серьезные коррективы все еще вносит пандемия. Тем не менее, правительство края делает ставку на развитие экономики. И важно, что вы, народные избранники, нас в этом поддерживаете.

Михаил Дегтярев, принявший участие во внеочередном заседании Закдумы, поблагодарил депутатский корпус за конструктивную работу и отметил, что закон о бюджете принят своевременно, без лишних проволочек, в интересах жителей края и его развития.

— Уверен, что обе ветви власти в Хабаровском крае – и исполнительная, и законодательная, совместно продолжат действовать во благо людей, которые живут в нашем регионе. Наша общая цель – стабильный, растущий, процветающий край, — добавил врио губернатора.

Общий объем доходов краевого бюджета утвержден в объеме 114,944 млрд рублей, в т.ч. налоговые и неналоговые доходы – 80,6 млрд рублей, субсидии и трансферты из федерального бюджета – 33,216 млрд рублей, поступления из Фонда содействия развитию ЖКХ – 1,157 млрд рублей. Расходная часть оценивается в 122,432 млрд рублей. Дефицит составит 7,488 млрд рублей (7,54%).

Говоря о наиболее важных для людей направлениях, которые отражены в главном финансовом документе региона, Михаил Дегтярев отметил, что бюджет сбалансирован и социально ориентирован.

На мероприятия, которые реализуются в рамках национальных проектов, предусмотрено около 12 млрд рублей, в т.ч. на четыре ключевых нацпроекта — «Демография», «Здравоохранение», «Жилье», «Безопасные и качественные дороги» — более 7 млрд рублей.

65% (79,3 млрд рублей) бюджетных расходов — на социальную защиту населения, здравоохранение, образование, культуру и спорт. Для сравнения: в 2019 году доля социальных расходов составляла 62,2%, в 2020 году – 64%.

1,3 млрд рублей заложены в краевой казне на повышение заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ работникам здравоохранения и учреждений социальной защиты, учителям и воспитателям детских садов. Впервые с 2012 года производится индексация нескольких видов социальных выплат и пособий, в т.ч. краевого материнского капитала. Это затронет около 400 тыс. жителей края.

— Несмотря на пандемию, на выпадающие доходы, мы определили точки роста. Будем вкладывать деньги в инвестпроекты. У нас в краевой адресной инвестиционной программе 80 объектов. В частности, детский сад в Циммермановке Ульчского района, в поселке Литовко Амурского района, и, как и обещали – детский сад в селе им. Полины Осипенко.

Как ранее заявлял врио губернатора, выделены средства на переоборудование и ремонт пищеблоков в 59 школах региона. На эти цели в следующем году потратят 55,3 млн рублей. Кроме того, почти на 40% — до 100 млн рублей — увеличено финансирование проектов ТОС (территориальных общественных самоуправлений). Аналогичная сумма предусмотрена на благоустройство дворов.

— План первоочередных действий по восстановлению экономики нами также принят. Самое главное, на что мы ориентируем министров краевого правительства в следующем году – взаимодействие с федеральными коллегами. Продолжим работу по включению наших краевых объектов в федеральные программы – по дорогам, по ремонту и строительству новых школ, по поддержке объектов культуры, по обновлению парка самолетов региональной авиакомпании и т.д., — уточнил Михаил Дегтярев. — Предварительно согласованное софинансирование из федерального бюджета уже превышает идентичный показатель 2020 года на 12%. В течение финансового года, как правило, эти позиции еще пересматриваются в сторону увеличения. Мы приложим все необходимые усилия для этого – коммуникация с федеральным центром отлажена.