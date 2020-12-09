Масштабные работы по оформлению площади им. Ленина продолжаются в Хабаровске. Мастера уже начали строительство лабиринта, а площадь уже украшают ледовые надписи «С Новым Годом!», «С Рождеством» и «Я люблю Россию!». Всего в зимнем городке планируется установить свыше пятидесяти фигур. Для работы мастерам потребуется более 1000 кубометров снега и почти 800 кубометров льда. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По словам президента Дальневосточной ледовой корпорации, члена Союза художников и дизайнеров России Сергея Логинова, площадь будет разделена на три тематических территории. Особый упор при создании городка будет сделан на безопасность, особенно для самых маленьких посетителей. Не обойдется в этом году и без нововведений. Так, впервые мастера в оформлении применят цветной лед и сложнейшую технику создания витражных окон изо льда.

В ближайшее время начнется самая важная и ответственная фаза оформления — монтаж главного символа Нового года – праздничной елки. В настоящее время специалисты ведут подготовку металлоконструкций каркаса «дерева», на который впоследствии закрепят 194 живые елки по типу ветвей. Главный символ праздника собирают при помощи автовышки и крана-манипулятора. Стоимость установки и демонтажа конструкции высотой 21 метр, с учетом обновления части елочных игрушек и световых элементов составит около 2 миллионов рублей.

— Принцип отбора елей для главной елки прост. Во-первых, деревья должны быть здоровыми, с целыми пушистыми ветками, равномерно расположенными на стволе, без повреждения коры. Во-вторых, при отборе специалисты придерживаются полного соответствия заявленным размерам в техническом задании. Только лучшие елки попадают в композицию для краевой новогодней красавицы, — рассказали в главном управлении внутренней политики.

Завершающим действием станет оформление елки. Елка будет украшена разноцветными шарами диаметром 30 сантиметров, декорированных цветными бантами. Также традиционной частью зоны главной елки станут фигуры из снега Деда Мороза и Снегурочки, к которым присоединится символ 2021 года – бык.

Оформить главную ёлку края, а также обустроить тематические территории на площади планируется в течение двух ближайших недель. Открытие городка запланировано на 25 декабря.