Общепит краевой столицы сейчас делает ставку на праздничный кейтеринг. Празднично оформленные блюда кулинары готовы доставить горожанам на предприятия и в организации. О ситуации, складывающейся сейчас в хабаровских ресторанах и кафе, рассказала начальник отдела общественного питания и бытового обслуживания городского управления торговли Дария Кузнецова. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Владельцы практических всех общедоступных заведений города, а их у нас насчитывается 563, отмечают печальную для себя тенденцию: многие хабаровчане отказываются от запланированных корпоративных предновогодних банкетов и забирают внесенную предоплату. По их словам, горожане не хотят отмечать один из самых любимых праздников в году в условиях жестких ограничений, принятых из-за пандемии COVID-19. Согласно им, принимать участие в вечеринке одновременно могут не более 25 человек (при условии строго соблюдения всех противоэпидемических мер и социальной дистанции), и длиться она может только до 23-х часов, после чего рестораны и кафе должны провожать гостей. По этим же причинам от проведения главной новогодней ночи отказываются сами рестораторы, особенно владельцы крупных заведений, рассчитанных на прием большого количества гостей, — им это просто не выгодно. Небольшие кафе, возможно, будут работать 31 декабря, но окончательного решения они тоже пока не приняли», — сказала Дария Кузнецова.

Также она отметила, что летом продержаться на плаву хабаровским предприятиям общепита помогли уличные веранды (Хабаровск был вторым после Москвы городом, в котором они открылись). Теперь, в холодное время года, все они делают ставку на праздничный кейтеринг и доставку, чтобы хоть что-то заработать и сформировать небольшую финансовую подушку безопасности на грядущий январь, ведь в этом месяце горожане практически перестают посещать рестораны и кафе.

По ее словам, сейчас хабаровские рестораторы развернули активную рекламную кампанию в интернете и социальных сетях: они хотят, чтобы все хабаровчане получили возможность ощутить вкус и аромат праздника у себя на предприятии, в организации или дома, заказав деликатесы с доставкой. Аккаунты заполнены соблазнительными предложениями и фотографиями блюд в новогоднем оформлении, рассчитанными на любой спрос и кошелек. Несмотря на снижение оборотов и прочие сложности, вызванные пандемией коронавируса, предприниматели не сдаются: они настроены продолжать работу и помочь горожанам отметить Новый год со смаком.

Насколько серьезно COVID-19 ударил по общепиту, по словам спикера, станет ясно к началу февраля 2021-го, когда будут подведены все итоги за 2020-й. Напомним, что в текущем году в Хабаровске мэрией совместно представителями городского бизнес-сообщества были разработаны 15 инструментов поддержки отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии: здесь и льготы по аренде имущества, и отсрочка платежей по рекламным конструкциям, и упрощенный порядок размещения летних веранд, и снижение коэффициента К2, применяемого при расчете единого налога на вмененный доход, и снижение на 50% ставки земельного налога, приостановление муниципального контроля и многое другое.