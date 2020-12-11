В терминале внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск имени Г.И. Невельского начал работу пункт экспресс-диагностики на COVID-19. Проект реализован совместно с клиникой новых медицинских технологий «АрхиМед» при поддержке правительства края и регионального управления Роспотребнадзора.

В открытии пункта экспресс-диагностики приняли участие заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов, генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Лаборатория экспресс-диагностики разместилась в медицинском пункте терминала внутренних авиалиний, в общей зоне на первом этаже, справа от зала прилета. Тестирование проводится ежедневно, с 7.00 до 15.00. Исследование проводится при отсутствии симптомов острой респираторной инфекции.

Чтобы получить услугу, необходимо пройти онлайн-регистрацию и оплатить услугу на сайте лаборатории «АрхиМед» или по QR-коду. Исследование проводится методом ПЦР (мазок из рото- и носоглотки) с помощью современных тест-систем EMG – одной из самых быстрых и точных в мире, адаптированной для использования как в стационарных учреждениях, так и в мобильных лабораториях. Данная технология используется в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. На Дальнем Востоке тест-системы EMG пока доступны потребителям только в аэропорту Хабаровска.

Пройти тестирование могут все, кто желает оперативно определить свой COVID-статус – пассажиры, гости и работники аэропорта. Результаты исследования будут готовы через 75 минут и могут быть выданы лично или направлены на электронную почту. Заключение специалистов лаборатории можно получить на русском и английском языках. Стоимость исследования составляет 2750 рублей, что соизмеримо с ценами в других аэропортах страны.

Новая услуга внедрена по многочисленным запросам пассажиров и с целью недопущения распространения COVID-19. Кроме того, в зарубежных странах, в некоторых субъектах страны, а также в северных районах Хабаровского края действуют требования к обязательному тестированию всех прилетающих пассажиров. Экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию позволит оперативно получить необходимые для перелета справки, чтобы загрузить их на сервис «Госуслуги». Лаборатория в аэропорту аккредитована Управлением Роспотребнадзора и включена в общероссийский реестр допущенных к проведению исследований на COVID-19.

— Благодаря удобному расположению аэропорта Хабаровск – в черте города – мы надеемся, что новая услуга будет востребована не только пассажирами, работниками предприятия и других близлежащих учреждений, но и жителями краевой столицы, поскольку сегодня вопрос оперативного получения результатов тестирования на COVID-19 играет важную роль для недопущения распространения коронавирусной инфекции, — отметил Юрий Кондратчик.

— Мы ежедневно в Хабаровском крае проводим около 8 тысяч ПЦР-исследований. Несмотря на то, что регион в лидерах по показателям заболеваемости, мы понимаем, что почти 40 процентов COVID-положительных тестов выявляются у граждан, которые являются бессимптомными носителями. Их разобщение с окружающими позволяет сдерживать распространение инфекции. Важность появления такой лаборатории в аэропорту говорит о том, что мы отвечаем на запрос населения – сделать тест доступным, быстрым. В сегодняшнем событии есть ещё одна очень существенная деталь. Те пассажиры, которые вылетают на север Хабаровского края в Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский районы, а также на Сахалин обязаны иметь на руках отрицательный результат теста на коронавирус. Для людей с пропиской в северных районах края мы эти тесты делаем бесплатно в наших медучреждениях, а вот все остальные теперь могут проверить свой COVID-статус непосредственно перед вылетом, — сказал Евгений Никонов.