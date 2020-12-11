339 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 480 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 250

Комсомольск — 49

Верхнебуреинский район — 33

Солнечный район — 4

Хабаровский район — 1

Вяземский район — 1

Бикинский район — 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 291 койка. Свободно 474. На лечении находится 41 тяжелый пациент, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 5 783 человека. В том числе 2817 стационарно, 2966– амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 27 928 случаев Covid-19. 21 971 человек выздоровел.