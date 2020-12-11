339 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 480 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 250
Комсомольск — 49
Верхнебуреинский район — 33
Солнечный район — 4
Хабаровский район — 1
Вяземский район — 1
Бикинский район — 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 291 койка. Свободно 474. На лечении находится 41 тяжелый пациент, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 5 783 человека. В том числе 2817 стационарно, 2966– амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 27 928 случаев Covid-19. 21 971 человек выздоровел.
Эта запись была опубликована 11.12.2020в 08:46. В рубриках: Медицина.
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