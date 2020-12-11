В Хабаровский край накануне поступила партия вакцины от коронавируса «Спутник V». В регион было доставлено 400 доз. Вакцина во время транспортировки и хранения должна находиться в температуре -18 градусов, холодовая цепочка была соблюдена. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Вся партия доставлена на медицинский склад краевой клинической больницы №1 в Хабаровске. Врачи именно этого медучреждения, где развёрнуто 400 коек для оказания помощи больным COVID-19, а также врачи скорой медицинской помощи, первыми в крае начали вакцинироваться от коронавирусной инфекции.
— Важно подчеркнуть, что вакцинация от коронавируса бесплатная и добровольная. Реализация вакцины в розничной сети запрещена. Мы строго следуем рекомендациям федерального Минздрава и первыми в группу вакцинируемых включили медработников, работающих и контактирующих с ковидом, и учителей. Они также находятся в так называемой группе риска, — сказал и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.
Он также напомнил, что в сентябре этого года в регион уже поступала вакцина от коронавируса в количестве 42 доз. Это была тестовая партия, на которой отрабатывалась логистика. Вакцину ввели врачам «ковидного» госпиталя, который развёрнут на базе «Городской клинической больницы №10» в Хабаровске и сотрудникам станции скорой медицинской помощи. Все медработники перенесли вакцину хорошо. По данным тестов, у них в организме выработались антитела, устойчивые к коронавирусу.
— К нам пришла вакцина, которая была разработана и создана в России – «Спутник V». Она двухкомпонентная, поэтому те люди, которые проходят вакцинацию, должны спланировать свой график таким образом, что через 21 день нужно будет прийти и сделать вторую прививку, — отметила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения РФ по ДФО Анна Кузнецова.
Вакцина будет поступать несколькими траншами, ближайший рассчитан на поставку почти 18 тысяч доз.
— Между Минздравом России и Минздравом края заключено соглашение, согласно которому мы берём на себя обязательства по сохранения всей холодовой цепи при доставке и транспортировке вакцины. На сегодняшний день разработана логистическая карта, которая предусматривает участие 26 медицинских организаций края как в городах, так и в районах, — сообщил и.о. министра здравоохранения края Юрий Бойченко.
По мере поступления вакцина будет направляться в такие отдалённые районы как Верхнебуреинский, Аяно-Майский и Охотский.
Эта запись была опубликована 11.12.2020в 08:46. В рубриках: Медицина.
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