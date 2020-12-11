Благоустройство территории в районе дома №42 на улице Суворова будет вестись с учетом мнения жителей краевой столицы. Напомним, что накануне в краевой столице на пересечении оживленных улиц Суворова и Ворошилова было демонтировано и вывезено 20 незаконно установленных торговых павильонов. На протяжении длительного времени жители близлежащих домов не раз жаловались в городскую и районную администрации на антисанитарию в торговых рядах, подпольную торговлю алкоголем и мусор у киосков. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Сейчас в социальные сети комитета по управлению Индустриальным районом поступает много вопросов от хабаровчан – их интересует дальнейшая судьба освободившейся территории. По мнению заместителя председателя комитета Иштвана Брысина, к благоустройству на этом участке следует подходить максимально взвешенно, все-таки место находится на пересечении оживленных улиц Суворова и Ворошилова. В связи с этим горожан до 1 января 2021 года просят высказаться о том, что бы они хотели видеть на этой площадке (предложения принимаются по ссылке https://www.instagram.com/p/CIm-pNuACcf/). К примеру, в комментариях хабаровчане просят разбить небольшой сквер, обустроить цветочную клумбу, высадить деревья и организовать парковочный карман. Предложения, которые наберут больше всего лайков, будут вынесены на голосование в газете «Хабаровские вести».

Стоит отметить, что администрацией города проведена кропотливая работа в рамках судебного производства о демонтаже 16 модульных нестационарных торговых объектов и 4 отдельно стоящих павильон снесенного стихийного рынка.

«Длительное время мы готовили документы, чтобы на законных основаниях убрать нелегально установленные объекты. Выяснили личности собственников, уведомили их, что было весьма непросто, ведь некоторые из них находились в странах ближнего зарубежья. Далее начали готовиться к вывозу, что заняло около месяца. Совместно с судебными приставами проводили рейды, привлекали «Горсвет», чтобы отключать подачу электроэнергии к ларькам. Только после этого собственники поняли, что все серьезно», — рассказал Иштван Брысин.

На сегодняшний день вывезено 20 нестационарных конструкций, в которых долгое время готовили шаурму, плов, торговали пирожками и одеждой. Затраты по их демонтажу и вывозу легли на предпринимателей. На сегодняшний день администрация Индустриального района располагает судебными решениями о признании незаконными еще 25 нелегальных торговых построек на разных улицах. Их демонтаж и вывоз планируется организовать в следующем году. Также в планах районной администрации добиться через суд аналогичных решений еще по 28 киоскам.