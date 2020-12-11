Изменения в Налоговый кодекс РФ в части патентной системы налогообложения (ПСН) начнут действовать с 1 января 2021 года. С этого времени вступает в силу Федеральный закон от 23.11.2020 № 373-ФЗ, главная цель которого — комфортный переход с единого налога на вмененный доход на ПСН.

Как рассказали в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края, федеральным законом предусмотрено расширение видов деятельности для применения патента. Сейчас облегченный режим затрагивает 64 вида деятельности, в связи и изменениями появилась возможность увеличить их до 80. При этом регионы могут дополнительно расширить перечень в соответствии со своей спецификой. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Принципиально важное изменение, которого не было раньше, — право уменьшать сумму налога по ПСН на страховые взносы. Так бизнесмены с работниками смогут снизить плату за патент на взносы за себя и сотрудников максимум до 50 процентов от налога. У ИП без сотрудников появится право уменьшать налог на взносы за себя до ста процентов, — пояснили в министерстве.

Теперь перед Хабаровским краем стоит задача оперативно привести региональное налоговое законодательство в соответствие федеральному. Для этого по решению первого заместителя председателя правительства края Марии Авиловой сформирована рабочая группа. Ее возглавит заместитель председателя правительства края – министр экономического развития Виктор Калашников. В состав рабочей группы вошли представители исполнительной и законодательной власти региона, Федеральной налоговой службы, уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае, а также представители бизнеса – члены Народного совета при губернаторе.

На первом совещании обсудили основные подходы к установлению суммы патента. Теперь участникам рабочей группы предстоит определить перечень видов деятельности, по которым возможно применение патента, а также рассмотреть возможность сохранение понижающих коэффициентов для отдалённых территорий. Следующее заседание рабочей группы запланировано на 16 декабря.