В Хабаровском крае продолжается реализация нацпроекта «Демография». Он предусматривает ряд мер соцподдержки семьям с детьми. Одна из них – ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка. В следующем года ее размер будет увеличен. Изменения коснутся семей, которые обратятся за назначением впервые либо оформят ее продление в связи с достижением ребёнком возраста одного года или двух лет.

Как пояснили в министерстве социальной защиты населения края, ежемесячная выплата предоставляется семьям, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения. В следующем году она составит 32492 рубля. Размер самой выплаты равен прожиточному минимуму для детей за второй квартал года предшествующего году обращения. Право на ежемесячную выплату и ее размер определяется по дате и году обращения за указанной выплатой.

— Данная мера поддержки оформляется сроком на один год. Затем она продляется, сначала до достижения ребенком двух лет, а затем до исполнения ему трехлетнего возраста. Семьям, которые обратятся за назначением выплаты впервые в 2021 году, ее размер составит 16372 рубля. В таком же размере она будет выплачиваться и тем, кто обратится за переназначением в связи с достижением ребёнком года или двух лет, — сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

На сегодняшний день размер пособия составляет 15181 рубль. Получателям, у которых срок назначения истекает с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года, выплата будет продлена до исполнения ребенку возраста двух или трех лет.

С января по ноябрь этого года мера поддержки оказана 9645 семьям. Из них 5442 семьи оформили выплату в 2020 году. Всего на эти цели направлено около 1,4 млрд рублей.