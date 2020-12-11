Планируется благоустроить еще 30 гектаров его территории с обязательным учетом мнения горожан. Как рассказал начальник городского управления инвестиционного развития Руслан Горлов, сейчас местный проектировщик («Дальневосточная архитектурная компания») трудится над созданием концепции развития юго-западной части парка «Северный», расположенной между улицей Салтыкова-Щедрина и храмом преподобного Серафима Саровского.

«Предварительные разработки уже есть, но, перед утверждением концепции, мы хотим, чтобы как можно больше людей высказали о ней свое мнение. Для этого мы запустили онлайн-опрос на портале администрации Хабаровска, где каждый житель города сможет не только оценить наши предложения, но и выдвинуть свои», — рассказал Руслан Горлов.

Также он отметил, что, исходя из проведенных ранее исследований общественного мнения, разработчику ставилась задача сориентировать свой проект на спорт и тихий отдых. На данный момент поступила инициатива разбить будущую зону отдыха на несколько частей: технопарк, «тихую» и спортивную территории, место для барбекю, велотрек. Рассматривается вариант установки скалодрома, размещения футбольного поля и горок, создания новых пешеходных связей.

«В ближайшее время мы должны получить концепцию на руки. Пожелания горожан могут быть учтены как в данном документе, так и на следующем этапе, где предполагается разработка и детализация территории под инвестиционные проекты. Очень ждем обратной связи от жителей краевой столицы, чтобы понимать, чего они хотят на самом деле», — подчеркнул Горлов.

Принять участие в опросе «Развитие юго-западной части территории парка «Северный» можно до 15 декабря.