Зарплаты ждут около семи сотен работников в дюжине организаций краевой столицы. По сравнению с началом 2020 года задолженность выросла на 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в городском управлении промышленности, транспорта, связи. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«По состоянию на 11 декабря долги 12 организаций города перед 696 работниками составили 93,7 миллиона рублей (на 1 января 2020 года – 83,5 миллиона рублей перед 1927 работниками)», — отметили в профильной структуре.

Для снижения задолженности по зарплате муниципалитетом принимается комплекс мер: организована адресная работа с руководителями предприятий, конкурсными управляющими; ведется еженедельный мониторинг задолженности в организациях города; предприятия — должники рассматриваются на заседаниях межведомственных, муниципальных и отраслевых комиссий, в которых, помимо специалистов структурных подразделений мэрии, принимают участие представители управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО, управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю, Государственной инспекции труда в Хабаровском крае, Центра предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного фонда РФ В Хабаровском крае.

«Такая комплексная работа дает положительный эффект. С начала 2020-го восемь организаций выплатили 73,6 миллиона рублей задолженности (ФГУП ГВСУ №6 – 30,1 миллиона рублей, АО «Хабаровская ремонтно-строительная компания» — 300 тысяч рублей, ПАО Хабсудмаш – 35,1 миллиона рублей, ОАО «Амурвзрывпром» — 1,9 миллиона рублей, ООО «Нотес» — 100 тысяч рублей, ООО «Автоматика-Сервис» — 1,3 миллиона рублей, ООО «Нефтегазмонтаж – 3,3 миллиона рублей, ООО «Триада» — 1,5 миллиона рублей). Еще один работодатель на пути к тому, чтобы рассчитаться со своим коллективом: ООО НПО «Спецмост» удалось снизить ее на 0,8 миллиона рублей. «Четыре организации исключены из Единого государственного реестра юридических лиц, задолженность списана в сумме 3,8 миллиона рублей», – сообщили муниципальные специалисты.

По их словам, основные причины задержки в выплате хабаровчанам кровно заработанных преимущественно остаются неизменными: львиная доля долгов по зарплате приходится на строительные предприятия, на втором месте задолженности предприятий-банкротов, немало недоимок лежит на ответственности компаний, не ведущих финансово-хозяйственную деятельность. В числе должников есть и работодатели, попавшие в сложную экономическую ситуацию из-за необязательности заказчиков, которые не перечисляют средства за уже отгруженную для них продукцию.

Как подчеркнули в городском управлении промышленности, транспорта, связи, решение проблемы своевременности выплаты зарплаты находится в числе приоритетных задач администрации Хабаровска, работа с предприятиями-должниками будет продолжена до полного погашения задолженности.