Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал распоряжение о выделении денежных средств из резервного фонда правительства региона. На специальные социальные выплаты студентам «Хабаровского государственного медицинского колледжа», которые проходят практику в краевых медучреждениях, направят более 6,4 млн рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Студенты ведут термометрию, работают в регистратурах и колл-центрах, оформляют документацию, заполняют базы данных, помогают педиатрам и терапевтам вести прием на участках. Всего в этой работе задействованы 482 студента хабаровского медицинского колледжа, включая его филиалы в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре.

— Студенты, которые сегодня проходят практику и не трудоустроены в штат медучреждений, получат эти социальные выплаты. Они будут осуществляться за факт работы в ноябре и декабре. Если студент был задействован медицинской организацией в течение одного месяца, ему выплатят 7 тысяч рублей. Если помогал и в ноябре, и в декабре, то он получит 14 тысяч рублей. Все выплаты будут произведены до конца года, — сказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Напомним, для прохождения практики студенты были распределены по медицинским организациям Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, направлены в больницы Вяземского, Хабаровского, Верхнебуреинского, Ванинского, Николаевского районов.

— Поступают благодарности от руководства медицинских учреждений за помощь, оказанную в это непростое время. Также большое значение имеет то, что правительство заботится о молодых людях, которые подвергают свое здоровье риску инфицирования. Безусловно, получить денежную премию накануне нового года им будет очень приятно, — сказала заместитель директора хабаровского медицинского колледжа Елена Новик.