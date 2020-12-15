В минувшие выходные на народном катке на набережной Хабаровска впервые прошёл мастер-класс по кёрлингу. Участие в нём мог принять любой желающий. Азы этого вида спорта участникам мастер-класса объяснял тренер сборной Хабаровского края Павел Мишин.
В этом году на катке на набережной была оборудована специальная площадка для кёрлинга. Расположена она возле сцены у колеса обозрения. Уличный кёрлинг отличается от того, в который играют профессиональные спортсмены. Лёд здесь гладкий, а специально для этой уличной площадки изготовили камни из дерева, что вполне подходит для первого знакомства с этим видом спорта.
— Кёрлинг один из самых доступных видов спорта. Здесь нет ограничений по возрасту и физическим данным. Начинать заниматься можно и в десять лет, и в пятьдесят. Первый мастер-класс можно считать успешным, все получили заряд бодрости и отличное настроение. Надеемся, что в этом году нам повезёт с погодой и будет комфортно играть на улице, — отметил Павел Мишин.
Такие мастер-классы будут проходить на набережной каждые выходные. Начало в 15:00. Кроме того, ещё одну уличную площадку для кёрлинга готовят у центрального входа в «Платинум арену».
Напомним, что этот олимпийский вид спорта для Хабаровского края новый и начал развиваться в нашем регионе совсем недавно. Единственная пока специализированная дорожка для кёрлинга была построена в этом году на запасном поле «Платинум Арены».
Эта запись была опубликована 15.12.2020в 11:14. В рубриках: Спорт.
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