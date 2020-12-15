Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал распоряжение краевого правительства о выделении 139,8 млн рублей в 2020 году на социальные выплаты медицинским и иным работникам края, не включенным в перечень получателей за счет средств федерального бюджета, но которые также работают с больными коронавирусом либо участвуют в противоэпидемических меропрятиях. К таким категориям работников, например, относятся няни, буфетчики, уборщики служебных помещений, работающие в «красной зоне», дезинфекторы, работники прачечной, и иные сотрудники, указанные в постановлении № 545-пр. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Документ разработан в связи с изменением порядка начислений и статуса выплат, который был утвержден на федеральном уровне. Если до 1 ноября выплаты носили стимулирующий характер, то с ноября выплаты перешли в разряд социальных, и они рассчитываются, исходя из количества смен, проведенных медработниками при работе с коронавирусными больными. Единым оператором федеральных выплат по всей стране стал Фонд социального страхования.

Как уточнили в минздраве края, в связи с изменением статуса и порядком начисления выплат на федеральном уровне, меняется и порядок начисления региональной надбавки за работу с Covid-19 отдельным категориям работников, которые до 01 ноября 2020 года получали выплаты стимулирующего характера за особые условия труда за счет средств краевого бюджета.

Для обеспечения плавного перехода на новую систему оплаты Хабаровский край из федерального бюджета получил 121 млн рублей. Они будут распределены между 52 медицинскими организациями края для осуществления единовременных социальных выплат работникам, которые работают с больными коронавирусом. Медработники получат единовременную социальную выплату при условии, если они находятся в штате медицинского учреждения, трудоустроены на полную ставку, и отработали в ноября не менее половины нормы рабочего времени. Суммы выплат составят от 3 до 30 тысяч рублей в зависимости от подразделения и занимаемой должности, указанных в постановлении правительства края № 544-пр.

Отметим, что всего с начала пандемии на дополнительные стимулирующие выплаты медицинским работникам края было направлено более 2 млрд рублей из федерального бюджета и почти 500 млн рублей из бюджета Хабаровского края.