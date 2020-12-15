В краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края подвели окончательные итоги путины этого года. Речь идет о добыче азиатской корюшки, лосося и гольцов. Промысел был организован в бассейне реки Амур, подзоне Приморье, Северо-Охотоморской подзоне.

— Учитывая возросшую за последние пять лет промысловую нагрузку на популяцию корюшки в бассейне Амура, ее вылов в режиме промышленного рыболовства был ограничен. Общий вылов азиатской корюшки в крае составил около 2 тысяч тонн, тихоокеанского лосося и гольцов — 35,5 тыс. тонн, что на 6,4 тыс. тонн больше аналогичного периода прошлого года, — отметили в краевом минсельхозе. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Традиционно, первые промысловые подходы горбуши начались в подзоне Приморье в первой декаде июня. В текущем году ход рыбы оказался менее интенсивным с юга, в то время как подходы горбуши с севера превысили средние статистические показатели.

В подзоне Приморье по всем видам рыболовства было освоено горбуши, кеты и гольцов более 850 тонн. (73,8 % от прогнозируемого вылова).

В Северо-Охотоморской подзоне достигнут максимальный вылов по кете, горбуше, гольцам за последние 6 лет. В Охотском муниципальном районе общий вылов тихоокеанского лосося и гольцов составил 12,6 тыс. тонн, при установленных объемах вылова 12,7 тыс. тонн. В Тугуро-Чумиканском муниципальном районе добыто 4,4 тыс. тонн лососевых, что выше уровня прошлого года в 1,5 раза и выше средних многолетних показателей. В Аяно-Майском муниципальном районе общий вылов горбуши и кеты составил 1,2 тыс. тонн. В Сахалинском заливе (Николаевский муниципальный район) вылов горбуши составил 4,8 тыс. тонн, что в 2 раза больше уровня прошлого года.

— Для обеспечения подхода осенней кеты к садкам государственных рыбоводных заводов, комиссией по регулированию добычи анадромных видов рыб определялись периоды пропуска осенней кеты и сроки запрета для всех видов рыболовства. По информации Амурского филиала Главрыбвода, всего в крае заложено на инкубацию около 55,3 млн штук молоди осенней кеты. Это почти на 5% больше, чем годом ранее, — отметили в краевом минсельхозе.