Благодаря меценатам исполнятся новогодние желания 100 мальчишек и девчонок из многодетных, малообеспеченных и находящихся в социально опасном положении семей. В Хабаровске завершилась ежегодная традиционная акция «Растопи льдинку в сердце». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как отметил заместитель директора МКУ «Городской центр организации досуга детей и молодежи» Артем Оспанов, она стартовала 10 ноября и должна была закончиться 18 декабря, но нашла у хабаровчан такой дружный и быстрый отклик, что все детские желания горожане, предприниматели, представители коллективов организаций и предприятий выполнили еще на минувшей неделе.

Напомним, что в рамках этой акции ребята пишут послания к Деду Морозу с просьбами о праздничных подарках. В этом году в адрес доброго волшебника они направили сотню писем. Каждое из них ярко и красочно оформили — чтобы оно не осталось без ответа и новогоднее чудо обязательно произошло.

«Просьбы были самые разнообразные. Многие хотели увидеть под елкой беспроводные наушники, некоторые – забавные пижамы кигуруми, нашлось немало охотников до машинок и мягких игрушек. В числе заветных желаний были школьный рюкзак Tik Tok и полный парадный костюм принцессы, конструкторы «Lego» и магнитные головоломки из шариков Forceberg Cube (неокуб). Все это городские доброхоты с радостью сложили в мешок Деда Мороза», — рассказал Артем Оспанов.

В прошлые годы венцом акции всегда был выезд ребят на общий праздник, который проводили для них на заимке Плюснина. Там дети катались на коньках и с горок, водили хороводы вокруг нарядной елки и получали заветные подарки. Из-за пандемии COVID-19 массовое торжество на этот раз не состоится. С 23 по 30 декабря подарочки мальчишкам и девчонкам будут вручать в их подростково-молодежных и военно-патриотических клубах. Организаторы акции надеются, что это все же не испортит ребятне настроения.

Стоит отметить, что городской предновогодний благотворительный марафон «Растопи льдинку в сердце» впервые был организован в 2007 году. С тех пор юным адресатам было вручено более 1440 подарков. С учетом сотни, которую они получат в этом году, число сбывшихся мечтаний превысит полторы тысячи. А детские улыбки, которые помогла зажечь добрая акция, сосчитать просто невозможно.