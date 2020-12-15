Проверить, насколько звонок лед на дворовых хоккейных коробках и муниципальных стадионах, поручил профильной структуре мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Как сообщил начальник городского управления физкультуры, спорта и здравоохранения Александр Леонов, на сегодняшний день в краевой столице полностью залиты 55 катков из запланированных 65. Больше всего их в Индустриальном районе – 23. В Центральном покататься на коньках можно будет на 5 площадках, в Краснофлотском – на 17, в Кировском – на 6, в Железнодорожном – на 14. По его словам, на оставшемся десятке заливка уже тоже вышла на финишную прямую и до конца недели будет полностью завершена. График проверочных объездов составлен: «ледяная» приемка стартует с сегодняшнего дня. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Напомним, что 65 – это не предел: к концу декабря число уличных катков в краевом центре может вырасти до 80 и более, так как хабаровчане, у которых во дворах нет стационарных хоккейных коробок, сооружают бортики из снега и превращают свободное пространство внутри в мини-катки.

На сегодняшний день в Хабаровске 58 площадок находятся в ведении управляющих компаний и ТСЖ. В приоритете на любом из хабаровских дворовых катков – качество заливки льда, ведь не все они используются просто для забавы: на 10 городских коробках 9 тренеров-общественников бесплатно ведут с ребятами занятия. Чтобы эти тренировочные площадки годились для дворовых спортсменов, МАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровска» выделено 310 тысяч рублей.

К услугам любителей профессионального подготовленного льда в эту зиму будут работать катки на площадках трех муниципальных стадионов — «Нефтяника», «Юности» и «Зари», краевого стадиона «Арсенал» (на каждом из них одновременно смогут кататься и укреплять свое здоровье более сотни человек), в парках «Динамо», Гагарина и Гайдара. Также накататься вволю можно будет на самом большом на Дальнем Востоке катке под открытым небом, расположенном на городской набережной.