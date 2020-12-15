Народный артист России, ведущий солист Хабаровского музыкального театра и любимец публики Игорь Желтоухов стал лауреатом Национальной премии «Золотая Маска». Престижная награда присуждена артисту в специальной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Решение о награждении принял вчера секретариат Союза театральных деятелей России. На премию могут быть выдвинуты деятели российского театра, а также деятели театра стран ближнего и дальнего зарубежья, активно сотрудничающие с отечественными театрами.

Игорь Желтоухов служит в Музыкальном театре с 1971 года. Его сценический путь начался с главной роли в спектакле «Бравый солдат Швейк», а всего им сыграно более 200 ролей. Является заслуженным и народным артистом Российской Федерации. Удостоен звания лауреата им. Дьяченко, а также почетного знака Правительства края. Имеет почетные грамоты и благодарности как краевого, так и федерального уровней.

Для Хабаровского края это пятая по счету престижная премия: одна «Золотая Маска» в копилке у ТЮЗа, остальные – у Музыкального театра. Вручение награды пройдет весной 2021 года в дни проведения Фестиваля «Золотая Маска» в Москве.