337 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 497 человек. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 197

Комсомольск — 19

Верхнебуреинский район — 2

Амурский район — 1

Нанайский район — 16

Хабаровский район — 13

Вяземский район — 51

Бикинский район — 1

им. Лазо район — 5

Ванинский район — 1

Совгаванский район — 31

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 318 коек. Свободно 534. На лечении находится 40 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 5 625 человек. В том числе 2784 стационарно, 2841 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 29 619 случаев Covid-19. 23 808 человек выздоровело.