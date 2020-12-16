337 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 497 человек. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 197
Комсомольск — 19
Верхнебуреинский район — 2
Амурский район — 1
Нанайский район — 16
Хабаровский район — 13
Вяземский район — 51
Бикинский район — 1
им. Лазо район — 5
Ванинский район — 1
Совгаванский район — 31
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 318 коек. Свободно 534. На лечении находится 40 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 5 625 человек. В том числе 2784 стационарно, 2841 – амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 29 619 случаев Covid-19. 23 808 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 16.12.2020в 09:12. В рубриках: Медицина.
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