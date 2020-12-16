В правительстве края утвердили предельные максимальные тарифы на тепловую энергию для населения на следующий год. Постановление об этом подписал врио главы региона Михаил Дегтярев. Согласно документу, для большинства жителей края тариф на тепло не изменится и составит, как и в этом году, 2 744,09 рублей за 1 Гкал. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как уточнили в профильном ведомстве, с 1 июля 2020 года тариф на тепловую энергию для жителей районов Крайнего Севера составляет 1 786,55 руб./Гкал, для других районов – 2 744,09 руб./Гкал (с НДС). По новому постановлению большинство жителей края будет платить 2 744,09 рублей за 1 Гкал весь следующий год. Для жителей районов Крайнего Севера тариф на тепло со второго полугодия 2021 года составит 1 854,44 руб./Гкал.

— Предельные максимальные тарифы на тепловую энергию губернатор утверждает ежегодно. Это одна из тех мер, которые краевые власти предпринимают, чтобы ограничить рост платы граждан за коммунальные услуги. По предельным тарифам плата за отопление и горячую воду рассчитывается, если экономически обоснованный тариф больше этого уровня. Таким образом, благодаря предельным тарифам граждане оплачивают от 17 процентов до 99 процентов стоимости тепловой энергии, а всю оставшуюся разницу коммунальным компаниям компенсируют из краевой казны. В 2020 году на это выделено 2,9 млрд рублей, в бюджете на 2021 год предусмотрено 3,2 млрд рублей, — сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Напомним, в 2020 году правительство Хабаровского края выделило 4,6 млрд рублей на сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги. Эти средства направлены на возмещение убытков предприятиям за реализацию по предельным тарифам не только тепловой, но и электрической энергии, а также на выплату компенсаций жителям края.