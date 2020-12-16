В условиях покупательского предпраздничного ажиотажа в торговых центрах изменится график работы и увеличится число касс. Вопрос необходимости разведения людских потоков в магазинах стал сегодня одной из тем, обсуждавшихся на заседании городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как сообщила собравшимся заместитель начальника городского управления торговли, питания и бытового обслуживания Ольга Щетинина, Минпромторгом Российской Федерации разработан комплекс мер, направленных на снижение концентрации покупателей в период предновогоднего повышенного спроса.

«Эти мероприятия предполагают изменение режима работы торговых предприятий – увеличение его продолжительности вплоть до круглосуточного, установку добавочных касс, а также проведение маркетинговых акций не только в определенные часы, но и на протяжении всего дня или суток. Коммерсантам также рекомендовано проведение уличных ярмарок», — сказала спикер.

Также Ольга Щетинина отметила, что в предновогодние дни будет усилен контроль над соблюдением покупателями и работниками предприятий торговли противоэпидемических мер. Особенно – масочного режима и социальной дистанции.

«Мы продолжим проведение проверочных профилактических рейдов, которые начали еще в мае текущего года. Они проходят дважды в неделю с привлечением сотрудников полиции и специалистов городского управления по делам ГО и ЧС. В период с 1 по 15 декабря мы провели 17 таких проверок и посетили 448 объектов потребительского рынка. В их числе крупные торговые центры «Южный парк» и «Шоколад», магазины, расположенные по улицам Шевчука, Оборонной, Ленина, Дзержинского, Бойко-Павлова, Тихоокеанской, Большая, Суворова и ряду других. Было выявлено 14 нарушений масочного режима. В отношении пяти покупателей, игнорирующих использование средств индивидуальной защиты, сотрудниками полиции было составлено 5 административных протоколов», — сообщила Ольга Щетинина.

Также она подчеркнула, что теперь, согласно решению Верховного суда РФ, покупателю, нарушившему масочный режим, может быть отказано в обслуживании на кассе на законных основаниях.