Зимники в этом году на реках края отроются позже, чем обычно. Как отметили в комитете правительства края по гражданской защите, это связано с достаточно продолжительным ледоставом. На сегодняшний день на большинстве рек процесс ледообразования завершен.

По данным гидрологов Дальневосточного УГМС, в этом году ледяной покров установился в среднем на 15-20 дней, а местами почти на месяц, позже обычных сроков. Это связано с повышенной водностью рек и относительно теплой осенней погодой. К середине декабря толщина сформировавшегося льда на водных объектах края меньше средних многолетних значений. Так у Хабаровска она составляет около 30 см.

Этой зимой на территории региона планируются к открытию почти 40 ледовых переправ. Из них три зимника оборудуют в Хабаровском районе, в районе им. Лазо — 10, в Ульчском и им. Полины Осипенко районах по шесть, в Аяно-Майском — четыре, в Охотском — три, в Николаевском — два, а также по одному в Верхнебуреинском, Комсомольском и Амурском районах. Каждая переправа будет допущена к эксплуатации только после освидетельствования инспекторами ГИМС МЧС России.

— На сегодняшний день в Хабаровском крае открыты только две переправы, одна из них действует в Верхнебуреинском районе через реку Бурея в районе 72 километра автодороги п. Чегдомын – п. Шахтинский, другая – в Охотском районе через р. Охота около п. Новое Устье. В ближайшее время в этом же районе планируют допустить к работе еще одну зимнюю дорогу для подъезда к с. Арка, — сообщили в комитете.

В ведомстве также обращают внимание жителей края на то, что выходить или выезжать на автотранспорте на ледовый покров рек можно в тех местах, где оборудованы и официально открыты ледовые переправы. Ежегодно в Хабаровском крае происходят несчастные случаи, связанные с провалом под лед людей, автомобилей, нередко они приводят к трагедиям.

— На ряде водоемов, в том числе на р. Амур есть очень тонкие участки льда, майны, которые могут не замерзать всю зиму, поэтому любителям подледной рыбалки, охотникам, отдыхающим нельзя забывать о безопасности и не рисковать собственной жизнью. Также родители должны обратить особое внимание на безопасность детей, не допускать их самостоятельных прогулок к водоемам, — отметили в комитете.

Если вы стали свидетелем опасного происшествия на воде или сами попали в ситуацию, угрожающую жизни и здоровью, срочно сообщите об этом по номеру 112!