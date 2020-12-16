Амурский судостроительный завод построит шесть корветов для Тихоокеанского флота. Новый контракт с предприятием заключило Министерство обороны России. Ранее о планах по загрузке завода во время рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре заявлял глава военного ведомства Сергей Шойгу. А в августе в рамках форума «Армия-2020» врио губернатора Михаил Дегтярев провел переговоры с руководителями госкорпораций по вопросам загрузки промышленных предприятий края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития края Виктор Калашников, контракт позволит загрузить предприятие и создать новые рабочие места.

— Завод имеет успешный опыт строительства боевых кораблей такого класса. Три корвета уже фактически готовы, продолжается строительство четвёртого корабля. Еще одна серия корветов — это хорошее подспорье для загрузки предприятия, а значит, и стабильная занятость до 2028 года. Для эффективного выполнения заказа также потребуется привлечение новых высококвалифицированных кадров – не менее 150 человек на первом этапе. Врио губернатора Михаил Дегтярев дал поручение экономическому блоку и министерству образования и науки края по подготовке специалистов рабочих и инженерных специальностей, привлечению новых кадров на завод, обеспечению будущих работников достойными условиями проживания, — отметил Виктор Калашников.

В соответствии с условиями контракта Тихоокеанский флот в период с 2024 по 2028 года получит два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385. Сегодня по ряду технических характеристик и составу вооружения эти суда не имеют аналогов в мире и имеют большой потенциал по модернизации. В частности, на них устанавливаются универсальные корабельные комплексы под крылатые ракеты «Калибр-НК», в перспективе — под гиперзвуковые ракеты «Циркон». Корветы позволят повысить эффективность обнаружения и уничтожения субмарин, надводных кораблей, судов противника, а также защиты военно-морских баз.