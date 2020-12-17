В Хабаровском крае продолжается акция группы компаний «Газэнергосеть» «В Новый год без долгов» для потребителей сжиженного углеводородного газа (СУГ), часть из которых уже воспользовались условиями акции.

«В нашем регионе пени начислены почти 9,5 тыс. абонентов. Это треть из всех потребителей, имеющих задолженность за газоснабжение СУГ и техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО). При этом более 2 тыс. абонентов уже погасили свои долги. У остальных должников сейчас также есть реальная возможность избавиться от штрафа», — сказала начальник абонентского отдела ООО «Газэнергосеть Хабаровск» Светлана Климова.

Она напомнила, что абонентам, погасившим свою задолженность и оплатившим текущие начисления до 25 декабря 2020 года, будет произведено списание пени в полном объеме. Факт списания отразится в квитанции за январь 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае проводится совместная акция компаний ООО «Газэнергосеть Хабаровск» и ООО «Газэнергосеть Дальний Восток». Цель акции не допустить рост задолженности абонентов, которые используют в быту сжиженный углеводородный газ (пропан-бутан).

Акция предусматривает списание начисленной до 06.04.2020 пени всем имеющим задолженность абонентам, которые с 1 ноября по 25 декабря 2020 года погасят свои долги и текущие начисления за услуги газоснабжения и техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО).

Подробнее об акции можно узнать в абонентских отделах по месту жительства, адреса и телефоны которых указаны в квитанции за услуги газоснабжения.

Справка

В регионе просроченную задолженность за услуги газоснабжения перед компанией «Газэнергосеть Хабаровск» имеют более 26 тыс. абонентов. Общая сумма задолженности свыше 88 млн рублей (для сравнения в прошлом году долг физических лиц составлял около 66 млн рублей).

Долги за ТО ВКГО перед компанией «Газэнергосеть Дальний Восток» в Хабаровском крае имеют более 7 тыс. абонентов. Общая сумма задолженности 3,9 млн рублей. (В 2019 году долг физических лиц за данный вид услуг составлял 2,6 млн рублей).

Основная часть долгов за услуги газоснабжения и ТО ВКГО приходится на жителей города Хабаровска и Хабаровского района.