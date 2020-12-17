Праздничные и выходные дни не повлияют на график доставки пенсий жителям Хабаровского края. Отделение ПФР заранее в декабре перечислит Почте России все необходимые денежные средства для своевременной организации доставки пенсий.

Выплата за январь будет произведена заранее, 29 декабря, только тем пенсионерам, у кого по графику дата доставки приходится на 3 число. В другие дни января почтальоны будут доставлять пенсии в привычном режиме.

Перечисление сумм пенсий в кредитные организации для зачисления на счета пенсионеров края пройдёт без изменений: в период с 19 по 24 января.

Напомним, что при желании пенсионер может в любое время изменить способ доставки пенсии. Сделать это можно дистанционно в личном кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг.