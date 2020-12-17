Праздничные и выходные дни не повлияют на график доставки пенсий жителям Хабаровского края. Отделение ПФР заранее в декабре перечислит Почте России все необходимые денежные средства для своевременной организации доставки пенсий.
Выплата за январь будет произведена заранее, 29 декабря, только тем пенсионерам, у кого по графику дата доставки приходится на 3 число. В другие дни января почтальоны будут доставлять пенсии в привычном режиме.
Перечисление сумм пенсий в кредитные организации для зачисления на счета пенсионеров края пройдёт без изменений: в период с 19 по 24 января.
Напомним, что при желании пенсионер может в любое время изменить способ доставки пенсии. Сделать это можно дистанционно в личном кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг.
Эта запись была опубликована 17.12.2020в 08:55. В рубриках: Общество.
- Более 2 тыс. абонентов компании «Газэнергосеть Хабаровск» воспользовались акцией «В Новый год без долгов»
- Ледовые переправы на реках края откроются позже обычных сроков
- Юрий Трутнев передал врио губернатора Хабаровского края новогодние пожелания детей
- Дети-сироты в Хабаровском крае получат социальные выплаты на покупку квартир
- Утверждены предельные максимальные тарифы на тепло для населения на 2021 год