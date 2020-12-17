Михаил Дегтярев побывал сегодня на площадке строящегося в Хабаровске логистического почтового центра.

— Таких объектов построено всего семь по России, и на Дальнем Востоке он единственный. Выбор Хабаровска в качестве места расположения ЛПЦ неслучаен: здесь сходятся основные транспортные маршруты, связывающие не только ключевые точки внутри страны, но и важнейшие пункты на карте Азиатско-Тихоокеанского региона. Запуск проекта еще раз подчеркнет, что здесь – восточная столица России, крупнейший политический, экономический, культурный и образовательный центр, — заявил врио губернатора. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

К концу 2020 года намечено завершить строительные работы, а окончательный запуск комплекса площадью 18 тыс. квадратных метров планируется на весну 2021 года. Будет создано не менее 800 высокотехнологичных рабочих мест. Общий объем инвестиций превышает 2,67 млрд рублей, из которых около 1 млрд рублей – затраты на приобретение и монтаж оборудования.

— Центр отличается высокой степенью автоматизации процессов, он сможет оказывать услуги для предпринимателей по хранению товаров, комплектации заказов и передаче на доставку в сжатые сроки, — отметил директор макрорегиона «Дальний Восток» АО «Почта России» Максим Костин.

ЛПЦ станет частью логистической сети, на базе которой вырастет единая отечественная платформа онлайн-торговли. В его работе будут применяться современные информационные решения. Это позволит ускорить сроки обработки и оптимизировать маршруты доставки внутрироссийской и международной почты. Участники рынка электронной коммерции смогут получать услуги фулфилмента (комплекс операций с момента оформления заказа покупателем до получения им покупки).

На производственную мощность — более 150 млн отправлений в год – логистический почтовый центр планируется вывести к 2025 году. Всего в планах «Почты России» — 38 аналогичных объектов по стране.