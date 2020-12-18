Вопрос сдерживания цен на основные продукты питания был в числе первых на ежегодной пресс-конференции Президента России Владимира Путина. В частности, зарегистрирован рост стоимости сахара на 75 процентов, подсолнечного масла на 17 процентов. По словам главы государства, где-то цены растут объективно. Но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующей острой реакции. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— За последние шесть лет у нас рекордный урожай, а хлеб растёт в цене, макароны в цене растут. Это что такое? Это с какой стати-то? Или по подсолнечному маслу. Что, у нас семечки нет? Достаточно тоже. А почему происходит? Потому что на мировых рынках выросла цена, значит, на внешний рынок пошло больше значительно, и начали внутренние цены «подтаскивать» к общемировым, что совершенно недопустимо, — подчеркнул Владимир Путин.

Он также отметил, что сейчас на федеральном уровне подписаны соглашения между производителями и сетями: и производители снижают стоимость на определённый объём, и сети должны в рознице показать это снижение по базовым продуктам питания.

Отметим, в Хабаровском крае работа по стабилизации стоимости социально-значимых продуктов уже ведётся. Ранее врио губернатора края Михаил Дегтярев поручил организовать еженедельный мониторинг потребительских цен. В список вошли 24 наименования основных товаров.

Накануне состоялось совещание с участием профильных министерств региона, крупных торговых сетей, оптовых организаций, Федеральной антимонопольной службы и Федеральной налоговой службы. Оно прошло под руководством первого заместителя председателя правительства края Марии Авиловой.

По итогам встречи оптовые предприятия и крупные региональные торговые сети выразили готовность присоединиться к федеральному соглашению, которое касается снижения цен на сахар и подсолнечное масло, а также на региональном уровне заключить соглашение по минимизации надбавок на социально-значимые товары.

Мария Авилова отметила, что данные меры позволят достичь задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным, в целях обеспечения населения края базовым набором продуктов питания по доступным ценам.

При этом ритейлеры отметили необходимость применения коэффициента учета транспортной составляющей на доставку товаров в край. Вместе с тем торговые сети региона готовы взять на себя социальную нагрузку и определить перечень социально-значимых товаров, на которые будет зафиксирована минимальная торговая надбавка.