Семьи, в которых воспитываются дети в возрасте до 8 лет, уже с сегодняшнего дня могут подать заявление на единовременную выплату. Об этом в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции сообщил Президент России Владимир Путин.

— В ходе нашей встречи несколько коллег спрашивали о том, что мы планируем и планируем ли что-то для того, чтобы поддержать семьи с детьми. В этом году, к сожалению, в силу эпидемиологических ограничений отменены массовые мероприятия, связанные с детскими ёлками. А праздник, конечно, всё-таки необычный, он связан с ожиданиями, с надеждами на будущее и, в то же время, сегодня и с трудностями. Поэтому я перед тем, как сюда прийти, посоветовался и с Правительством, с Администрацией Президента, и мы договорились о том, что страна, государство – мы тоже сделаем нашим детям подарок, небольшой, скромный, но, тем не менее, всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей, — сказал Президент.

Соответствующий указ Владимир Путин подписал 17 декабря текущего года. Согласно документу, единовременную выплату получат семьи с детьми до 8 лет, рождёнными 18 декабря 2012 года и позже. При этом заявление подавать не нужно. ПФР перечислит деньги по реквизитам счёта, по предыдущим выплатам на детей в 2020 году. Однако если счёт закрыт, необходимо будет заполнить заявление об изменении реквизитов.

По данным регионального отделения Пенсионного фонда, в Хабаровском крае выплаты будут произведены на 120 тысяч детей. На эти цели будет направлено более 600 млн рублей.