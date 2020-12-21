Воскресный день 20 декабря многие хабаровчане уже отметили покупкой таежных красавиц. Городским управлением торговли определены 125 мест, где предприниматели могут предложить хабаровчанам свой колючий товар. Как отметила заместитель начальника отдела профильного управления Марина Перова, на сегодняшний день им уже выдано 85 разрешений на осуществление торговли елями, но прием заявок от коммерсантов продолжается: они еще подвозят рождественские деревца с лесных делян.

«Если возникнет необходимость, мы готовы выделить дополнительные точки, но, думаем, тех, что уже определены, будет вполне достаточно, чтобы горожане могли подобрать себе вечнозеленый символ праздника в шаговой доступности», — отметила она.

Как обычно, самые крупные елочные ряды расположились в районе Центрального рынка и Дворца профсоюзов: прилегающая к ним территория сейчас напоминает небольшой лесок. В микрорайонах Флегонтова и Хабаровск-2, на улице Суворова, Большой-Вяземской, в поселке имени Горького, в районе Депо-2 и многих других местах тоже идет бойкая торговля.

Коммерсанты наперебой предлагают прохожим не проходить мимо и присмотреть себе елочку или пихту по душе и по карману. Цены варьируются от 2 до 7 тысяч рублей – в зависимости от высоты и пушистости деревца. Отдельный аспект – цвет хвои. Голубые ели, которых в продаже – единицы, идут по расценкам «вип». Заметим, что торг на елочных базарах вполне уместен, а продавцы нынче очень сговорчивы, так как реализовать свой товар им необходимо до наступления Нового года. Потом он просто становится никому не нужным. Тем, кто не готов установить в квартире большую елку, но очень хочет наполнить дом хвойным ароматом, предлагаются «букеты» из еловых лап, украшенные шишками. Такая душистая икебана обойдется покупателям в 150-250 рублей (в определении цены играет роль количество ветвей в вязанке и их эстетичность). По словам торговцев, ели, хоть пока и не разлетаются, как горячие пирожки, но вызывают у хабаровчан живейший интерес: многие приобретают сразу, некоторые – прицениваются и берут тайм-аут на раздумья.

«Цены остались практически на уровне прошлого года. Завышать их нет смысла: лучше отдать чуть-чуть дешевле, но распродать все. Тем более, что помногу мы в этом году и не закупали – кто-то намерен продать 50 елок, кто-то – сотню, кто-то две, но, уверены, что нашего товара хватит всем желающим. Учитывая конкуренцию, которую нам составляют искусственные елки, хорошо, если сумеем сбыть имеющиеся объемы», — отмечают продавцы.

По словам Марины Перовой, ежегодно в канун Нового года в городе реализуется от 7 до 10 тысяч елок. Спрос на них всегда разный: к примеру, в 2019 году ароматный символ праздника был более востребован, чем в 2018. Насколько продуктивным для «елочников» окажется 2020-й пока сложно: это станет ясно в последние дни декабря.