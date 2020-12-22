341 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 511 человек. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 190
Комсомольск — 14
Хабаровский район — 67
Бикинский район — 10
им. Лазо район — 19
Нанайский район — 31
Николаевский район — 1
Верхнебуреинский район — 4
Амурский район — 1
Ванинский район — 3
Вяземский район — 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 278 коек. Свободно 657. На лечении находится 40 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 4 730 человек. В том числе 2621 стационарно, 2109– амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 31 675 случая Covid-19. 26 749 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 22.12.2020в 09:07. В рубриках: Медицина.
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