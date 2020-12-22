341 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 511 человек. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 190

Комсомольск — 14

Хабаровский район — 67

Бикинский район — 10

им. Лазо район — 19

Нанайский район — 31

Николаевский район — 1

Верхнебуреинский район — 4

Амурский район — 1

Ванинский район — 3

Вяземский район — 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 278 коек. Свободно 657. На лечении находится 40 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 4 730 человек. В том числе 2621 стационарно, 2109– амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 31 675 случая Covid-19. 26 749 человек выздоровело.