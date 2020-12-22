В селе Победа Хабаровского района продолжается возведение пожарного депо. Решение о том, что строительство подразделения в отдаленном населенном пункте необходимо начинать уже в этом году, принял врио главы региона Михаил Дегтярев.

В настоящее время на подготовленной для пожарной части площадке уложены бетонные плиты, собран каркас модульного одноэтажного здания, возведены стены и крыша. Строители приступили к внутренней отделке помещений. В ближайшее время, когда в населенный пункт откроется зимняя дорога, в депо будут доставлены два пожарных автомобиля высокой проходимости. Завершить все работы и открыть новое подразделение планируется в 2021 году.

Пожарная часть №9 войдет в состав первого отряда Противопожарной службы Хабаровского края. В ней посменно будут дежурить 11 огнеборцев. Краевым управлением по делам ГОЧС и ПБ уже набран личный состав, для новобранцев проводится первый этап обучения.

Под охрану краевая пожарная часть возьмет территорию с. Победа и соседнего с. Пасека, подверженных угрозе лесных пожаров. В общей сложности в населенных пунктах проживает около 800 человек.

Строительство пожарного депо ведется в рамках краевой госпрограммы по защите населения края от чрезвычайных ситуаций и пожаров на средства из регионального бюджета.