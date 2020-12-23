339 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 517 человек. При этом летальных исходов за прошедшие сутки не зарегистрировано.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 82
Комсомольск — 109
Комсомольский район — 17
Амурский район — 10
Ульчский район — 67
Солнечный район — 1
Ванинский район — 32
Верхнебуреинский район — 3
Вяземский район — 17
П.Осипенко район — 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 278 коек. Свободна 731. На лечении находится 47 тяжелых пациентов, все они подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 4 552 человека. В том числе 2547 стационарно, 2005 – амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 32 014 случаев Covid-19. 27 266 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 23.12.2020в 10:26. В рубриках: Медицина.
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