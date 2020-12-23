339 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 517 человек. При этом летальных исходов за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 82

Комсомольск — 109

Комсомольский район — 17

Амурский район — 10

Ульчский район — 67

Солнечный район — 1

Ванинский район — 32

Верхнебуреинский район — 3

Вяземский район — 17

П.Осипенко район — 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 278 коек. Свободна 731. На лечении находится 47 тяжелых пациентов, все они подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 4 552 человека. В том числе 2547 стационарно, 2005 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 32 014 случаев Covid-19. 27 266 человек выздоровело.