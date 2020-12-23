Хабаровск — крупнейший город на Востоке России, он должен соответствовать самым высоким столичным стандартам жизни, услуг и коммерческой недвижимости. Об этом заявил заместитель председателя правительства края — министр экономического развития края Виктор Калашников в преддверии открытия в Хабаровске еще одного европейского гипермаркета строительных материалов, товаров для дома «Леруа Мерлен». Он подчеркнул, что сегодня на обширной территории ДФО есть только три таких магазина и два из них расположены в нашем крае. В хабаровском гипермаркете реализуется более 35 тысяч товарных позиций, но благодаря тому, что компания внедряет цифровые сервисы, жителям края будет доступно до 100 тысяч товаров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Правительство края поддержало этот инвестиционный проект. Я уже отмечал значение для жителей Хабаровска и прилегающих районов присутствия европейского брэнда. При этом мы исходим из партнерских отношений с сетью Леруа Мэрлен. Мы считаем, что такой мировой бренд должен стимулировать кооперацию с местными предприятиями, развивать наш малый бизнес. Они должны быть представлены в линейке товаров на полках магазина. Второе направление – организация сервисных услуг по установке, сервисному обслуживанию приобретаемых в Леруа Мэрлен товаров. Это тоже ниша для наших предпринимателей. Правительство края, администрация города Хабаровска готовы взаимодействовать по данному направлению с гипермаркетом, оказать поддержку в привлечении к сотрудничеству малого и среднего бизнеса региона через программы центра «Мой бизнес», — отметил Виктор Калашников.

За время своего присутствия в Хабаровском крае компания создала более 400 рабочих мест в первом магазине на Павла Морозова, во втором — на Трехгорной — трудоустроены еще около 260 человек. И это квалифицированные специалисты, отвечающие лучшим мировым стандартам.

— У нас есть опыт по развитию и продвижению молодых специалистов, успешно работаем с вузами и учреждениями профессионального образования в регионе. У нас хорошая инфраструктура и компетенции по стажировке студентов. Например, у нас оборудована специальная аудитория для обучения и саморазвития, – рассказал региональный директор «Леруа Мерлен Восточная Сибирь» Станислав Абатуров.

Отметим, строительством обоих магазинов в Хабаровске занималась группа компаний «Руал». Учитывая этот успешный опыт, «Руал» намерена приступить к реализации новых проектов на территории города и края. Компания видит ниши и потенциал по открытию сетевых магазинов продовольственной направленности, ресторанов федерального уровня.

— Мы со своей стороны рассказали о завершении в 2021 году крупного магистрального автодорожного проекта «Обход г. Хабаровска». Обход содержит пять развязок-съездов. Правительство края заинтересовано в развитии коммерческой зоны, которая прилегает к этой автотрассе, в том числе за счет открытия крупных торговых центров, — подчеркнул Виктор Калашников.