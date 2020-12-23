Хабаровск, 23 декабря 2020 г. — Макдоналдс объявляет об открытии первых двух предприятий в Хабаровске — в ТЦ «На Пушкина» и в Brosko Mall. В последнем мероприятие открытия посетила первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края Мария Авилова.

На данный момент на Дальнем Востоке открыты уже пять предприятий сети — два в Хабаровске и три во Владивостоке. Ранее на этой неделе компания открыла три предприятия Макдоналдс во Владивостоке, в том числе ко-локацию со Сбербанком.

В течение пяти лет Макдоналдс планирует инвестировать в развитие региона более 2 млрд рублей. На первом этапе компания уже вложила в экономику и развитие Дальневосточного федерального округа более 500 млн рублей. Макдоналдс в России — самый крупный налогоплательщик в индустрии общественного питания, на долю компании приходится примерно четверть всех налогов, выплаченных предприятиями отрасли.

На предприятиях в Хабаровске будут внедрены новейшие системы обслуживания и производства, такие как стандартная кухня с системой «Made for You», которая позволяет готовить свежие блюда непосредственно под заказ для доставки, навынос или для питания за столиком в торговом зале. Они рассчитаны на 221 и 132 посадочных мест в ТЦ «На Пушкина» и в Brosko Mall, соответственно.

В ближайшее время в ДФО планируется запуск МакДоставки, чтобы жители региона смогли не только по достоинству оценить блюда Макдоналдс, но также насладиться ими, не выходя из дома. В дальнейшем в регионе планируют открывать предприятия в том числе с концепцией МакАвто.

«Дальний Восток — новый географический регион для Макдоналдс в России. До сегодняшнего дня самой восточной точкой присутствия Макдоналдс в России был Красноярск, так что в 2020 году мы продвинулись сразу почти на пять тысяч километров на Восток! Несмотря на все вызовы уходящего года, мы смогли выполнить свое обещание и открыть двери наших новых предприятий прямо перед Новым годом! Благодаря этому жители Хабаровского края смогут по достоинству оценить наши продукты, а мы со своей стороны предоставим им лучший клиентский опыт и приятно удивим их как вкусом, так и качеством наших блюд», — говорит Марк Карена, генеральный директор Макдоналдс в России.

«Мы рады, что компания Макдоналдс открывает свои первые предприятия в Хабаровске, несмотря на пандемию. При этом Макдоналдс всегда был и остается для иностранных инвесторов индикатором благоприятного инвестиционного климата в регионе. Сегодняшнее открытие показывает, что в Хабаровском крае создан такой климат и есть все возможности для успешного развития бизнеса», — отметила Мария Авилова, первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края.

В меню всех предприятий на Дальнем Востоке вошли легендарные продукты Макдоналдс: классические бургеры и картофель фри, молочные коктейли и десерты. Каждый день до 10 утра гости также смогут насладиться завтраками, а в течение всего времени работы предприятий — заказывать кофе МакКафе из эксклюзивного бленда от Paulig. Во всех предприятиях на Дальнем Востоке с самого начала будут готовить бургеры по концепции «Лучший бургер». Компания представила их в России в декабре этого года.

Для открытия предприятий Макдоналдс пригласил из разных регионов страны опытных сотрудников, а также создал в ДФО более 350 новых рабочих мест. Молодые кадры смогут перенимать навыки, работая в тесной связке с более опытными коллегами, а также будут иметь возможность воспользоваться многочисленными обучающими программами, представленными в компании. В Макдоналдс уделяют особое внимание обучению и развитию работников. Так, на корпоративные программы обучения компания ежегодно тратит более 250 млн рублей.

«Я уверен, что с приходом Макдоналдс в регионе будет еще активнее развиваться рынок труда и локальное предпринимательство, ведь мы делаем все для того, чтобы поддерживать местное сообщество. В этом году мы ставили себе высокие цели по развитию сети предприятий, и сегодняшнее открытие — начало большого пути на Дальнем Востоке», — комментирует Марк Карена.

99% продукции Макдоналдс производится в России, а поставками занимаются 160 местных поставщиков. В ближайших планах компании — поиск возможностей локализации и развития базы местных поставщиков на Дальнем Востоке. Это позволит предпринимателям, специализирующимся на производстве продуктов питания, найти новые каналы реализации. Совместно со своими партнерами Макдоналдс внедряет самые высокие российские и мировые стандарты качества и безопасности продуктов питания на всех этапах производства.

Все новые предприятия будут открыты с соблюдением комплекса мер повышенной безопасности, который дополняется в каждом регионе в соответствии с требованиями контролирующих органов и региональных властей.

Цифры и факты

В ДФО на первом этапе появилось пять предприятий Макдоналдс: два в Хабаровске — в ТЦ «На Пушкина» и Brosko Mall — и три во Владивостоке — в ТЦ «Березка», ТРК «Черемушки» и ТРК «Седанка-Сити».

На первом этапе компания создаст более 350 рабочих мест в макрорегионе.

Всего Макдоналдс в России насчитывает более 780 предприятий по всей стране, в них работает 60 тысяч человек.

Более 100 000 рабочих мест создано на предприятиях поставщиков для обслуживания Макдоналдс в России.

99% продукции Макдоналдс производится в России, а поставками занимаются 160 местных поставщиков.

13 миллионов знаменитых сандвичей Филе-о-Фиш, продаваемых ежегодно в предприятиях Макдоналдс в России, производятся из минтая, выловленного в соответствии со стандартами Морского Попечительского Совета в Охотском море.