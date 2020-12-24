Врио губернатора Хабаровского края в течение полутора часов отвечал в прямом эфире на вопросы журналистов и обычных жителей региона. Это уже второй такой опыт – первая «прямая линия» состоялась в сентябре. СМС, сообщения в WhatsApp и звонки принимались, начиная с 19 декабря.

Одна из самых животрепещущих тем – выходной день 31 декабря. Михаил Дегтярев отказался от популистского решения издать соответствующее распоряжение: под его действие попал бы довольно узкий круг – госслужащие и работники краевых учреждений.

— Вижу очень много обращений на эту тему. У краевого правительства нет права делать этот день выходным, так как это решение в основном коснется чиновников, в то время как все остальные жители региона будут работать. Справедливо это? Думаю, что нет. В этот день мы просто отпустим всех женщин домой. А мужчины будут работать, — выступил с предложением врио губернатора, отметив, что такие решения могут самостоятельно принять все руководители на своем уровне.

Поставлена точка и в споре о точечной застройке на территории, прилегающей к парку «Динамо» в Хабаровске. Муниципальные власти должны прислушаться к мнению горожан, которые выступают против жилищного строительства на этой территории.

— Здесь нужно строить то, что было заявлено ранее — гостиничный комплекс. Обсуждали этот вопрос с городскими властями. Договорились, что мэр встретится с бизнесменами, объяснит предпринимателям нашу позицию. Край поможет бизнесу, который пойдет навстречу власти и отзовет судебные иски. Предложим другие точки для жилищной застройки, — отметил Михаил Дегтярев.

Он также прокомментировал ситуацию со строительством газохимического парка и портовой инфраструктуры в селе Аян на севере края. Местные жители выступают против этого проекта, опасаясь, что окружающей среде будет нанесен вред. Михаил Дегтярев подчеркнул, что бизнес должен активнее выстраивать коммуникацию с людьми – без учета их мнения ничего не будет.

Особое внимание Михаил Дегтярев уделил ситуации с распространением COVID – 19. Отвечая на вопрос об ограничительных мерах для бизнеса, он подчеркнул, что краевые власти пойдут навстречу добросовестным предпринимателям, которые давно просили продлить время работы общепита. В частности, сейчас готовится распоряжение о продлении времени работы после 23 часов еще на час.

Вопрос от комсомольчанина, который амбулаторно лечится от новой коронавирусной инфекции и не получил своевременно бесплатных лекарств, был решен в режиме онлайн. Еще до завершения «прямой линии» ему доставили необходимые препараты: сбой по линии регионального минздрава был оперативно исправлен.

От журналистов прозвучал вопрос о кадровых назначениях в краевом правительстве. Михаил Дегтярев поделился, что руководствуется исключительно профессиональными качествами при отборе кандидатов, отдавая предпочтение преимущественно местным опытным специалистам, а также федеральным чиновникам, которые имеют большой опыт работы.

В завершение «прямой линии» врио губернатора дал старт краевой акции «Елка желаний». Аналогичный федеральный проект, поддержанный Президентом России, действует в регионе с 2018 года. В этом году 141 юный житель Хабаровского края зарегистрировался на сайте елкажеланий.рф и рассказал о своих мечтах. Желания детей попали и на краевую елку. Исполнять их будет не только врио губернатора, но и все министры, а также главы муниципальных образований. А подарком для ребят, которые проявили героизм при спасении людей, станут путевки в краевой детский центр «Созвездие» на летние смены следующего года.