Увеличение тарифов на вывоз бытового мусора в Хабаровском крае отменяется. Такое принципиальное решение принял врио губернатора во время совещания по реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Мероприятие прошло с участием министра ЖКХ региона, председателя комитета по ценам и тарифам, представителей надзорных органов и бизнес-сообщества. В режиме онлайн к обсуждению подключались главы муниципалитетов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Сейчас региональный оператор определен только для так называемой территории зоны деятельности № 1, в которую входит Хабаровск и район имени Лазо. Единый тариф на его услуги, действующий с 1 декабря 2020 года, — 4,03 руб. за квадратный метр для многоквартирных домов и 5 рублей за один квадратный метр для индивидуальных жилых домов. По остальным территориальным зонам до сих пор не удалось найти компании, готовые взять эту нагрузку на себя.

В Хабаровском крае сейчас всего шесть легальных точек, где аккумулируются ТКО: два полигона в Советско-Гаванском и имени Лазо районах, два объекта обезвреживания отходов в Верхнебуреинском районе, по одному объекту обработки и обезвреживания отходов в Хабаровском районе и Комсомольске-на-Амуре.

— Народ не должно волновать, произошло повышение тарифов из-за того, что мы не можем проверять управляющие компании, сколько транспортировка стоит, каких полигонов нет, а какие есть. Допустить рост коммунальных платежей мы не можем, — заявил Михаил Дегтярев. — Считаю, что надо приостанавливать работу регионального оператора по первой зоне и приводить все в соответствие, еще более внимательно рассмотреть тариф. Нас за это никто не накажет, потому что мы и так уже два года потеряли. Лучше сделать чуть позже, но хорошо.

При переходе на новую систему вывоза отходов управляющие компании товарищества собственников жилья, занимавшиеся этим ранее, обязаны исключить стоимость этой услуги из жилищных квитанций. Однако в региональном министерстве ЖКХ высказали опасения, что с учетом действующих противовирусных ограничений проведение качественных проверок будет затруднено. При этом некоторые УК и ТСЖ манипулируют цифрами.

— Некоторые УК и ТСЖ сейчас пытаются исключить из жилищных квитанций плату за вывоз мусора по 93 копейки за квадрат. Хотя стоимость – 4,5 рубля, до выхода на рынок регоператора. Это фактическая стоимость вывоза мусора на полигон в поселке Сита (р-н им. Лазо), где есть лицензия. Мы это смотрели и проверяли, — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Дарий Тюрин. — На каком основании исключаются другие суммы из квитанций? Могу сказать, что до настоящего времени управляющие компании и ТСЖ не были заинтересованы в вывозе ТКО на полигон. Они были заинтересованы в том, чтобы меньше платить перевозчику. Куда он везет, абсолютно никого не интересовало.

Врио губернатора подчеркнул, что необходимо взять паузу в несколько месяцев для того, чтобы тщательно все взвесить и просчитать. Итоги конкурса по отбору регионального оператора были подведены 14 июля этого года – фактически в период безвластия в Хабаровском крае.

— Мы полностью поддерживаем инициативу врио губернатора о приостановлении действия «мусорной реформы» на территории края. Причина проста – при ее подготовке не был урегулирован ряд вопросов. В частности, у бизнес-сообщества много вопросов по тарификации (не учтены расход топлива в зимнее время, вывоз отходов из труднодоступных мест, привлечение дополнительного количества грузчиков при превышении нормы загрузки контейнеров и т.п.). Второй важный фактор – сегодня множество компаний в сфере вывоза мусора имеют большое количество техники, приобретенной в лизинг либо в кредит, у них много работников. И непродуманное внедрение реформы просто остановит деятельность целого ряда предприятий малого и среднего бизнеса, чего допускать нельзя, — прокомментировал ситуацию заместитель председателя краевого совета по предпринимательству Андрей Веретенников.

По мнению врио губернатора, зонирование территорий для внедрения новых правил обращения с ТКО следует пересмотреть, как и формирование соответствующих тарифов для населения. Если частный бизнес не готов заходить на этот рынок – особенно на севере края – должен быть проработан вопрос создания регоператора с помощью краевых властей. Одним из вариантов может стать организационная форма акционерного общества.