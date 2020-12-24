Будущая дальневосточная авиакомпания получит 25 процентов акций «Хабаровских авиалиний» с сохранением бренда. Об этом врио губернатора Хабаровского края заявил в ходе прямой линии в среду.

Он подчеркнул, что при этом сама «ХабАвиа» будет развиваться, получать меры господдержки на обновление флота, новые маршруты. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

– Весь трафик будет синхронизирован. Сейчас идут переговоры по операционному лизингу, либо аренде некоторых самолетов Sukhoi Superjet 100, которые будут окрашены в цвета «Хабаровских авиалиний» и будут летать из Хабаровска, – сообщил врио губернатора.

Также Михаил Дегтярев напомнил, что сейчас на сайте aviadv.ru идет голосование за название дальневосточной авиакомпании и призвал голосовать жителей Хабаровского края.

Напомним, создание дальневосточной региональной авиакомпании включено в Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.