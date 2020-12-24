Сегодня специалисты правительства Хабаровского края проверили, как предприниматели региона соблюдают ранее подписанное соглашение о предельных торговых надбавках (не более 10%) на определенные категории товаров. Речь идет о крупных торговых сетях и небольших магазинах, которые установили фиксированные цены на ряд товарных позиций. В контрольном рейде участие приняли первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова, а также специалисты краевого минсельхоза.
В целом предпринимателя выполняют взятые на себя обязательства, за исключением мелких недочетов. Где-то отсутствуют ценники, а в ряде случаев товары с фиксированной ценой не выделены специальными стикерами.
— Цены в крупных торговых сетях, магазинах шаговой доступности соответствуют оговоренным с предпринимателями. На устранение мелких недочетов у предпринимателей еще есть время. Мы, в свою очередь, продолжим контрольные рейды, а также мониторинг цен, — отметили специалисты краевого минсельхоза.
Напомним, что ранее в рамках соглашения стабилизировать цены согласились торговые сети «Амбар», «Пеликан» и «Новоторг» и супермаркет «Любимые продукты», «Самбери», «Реми», «Амба» и «Экономыч», «Березка Маркет», готовы присоединиться ряд других. Достигнута договоренность, что торговая надбавка не более 10% будет установлена на такие популярные среди населения товары как: хлеб, молоко, мука, мясо, черный чай, овощи, фрукты и другие продукты.
Каждая торговая сеть в своих магазинах для удобства покупателей обозначит эти товары логотипом, стикерами или цветными ценниками в торговом зале. Исполнение позиций в рамках соглашения позволит поддержать социально незащищенных жителей края и обеспечить высокую доступность товаров повседневного спроса.
Эта запись была опубликована 24.12.2020в 16:26. В рубриках: Бизнес.
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