31 декабря 2020 года в Хабаровском крае объявлен нерабочим днем
Дата | 24.12.2020 В рубриках: Общество

Врио губернатора Михаил Дегтярев  подписал распоряжение № 1407-рп о выходном дне 31 декабря 2020 года.

Согласно документу, дополнительный выходной день вводится для создания наиболее благоприятных условий для подготовки к предстоящим Новогодним каникулам. Сделать 30 декабря в этом году последним рабочим днем рекомендовано не только государственным организациям, но и предпринимателям, независимо от организационно-правовой формы собственности.

В 2021 году первый рабочим днем будет 11 января.

Эта запись была опубликована 24.12.2020в 16:39. В рубриках: Общество.


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