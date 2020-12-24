Врио губернатора Михаил Дегтярев подписал распоряжение № 1407-рп о выходном дне 31 декабря 2020 года.

Согласно документу, дополнительный выходной день вводится для создания наиболее благоприятных условий для подготовки к предстоящим Новогодним каникулам. Сделать 30 декабря в этом году последним рабочим днем рекомендовано не только государственным организациям, но и предпринимателям, независимо от организационно-правовой формы собственности.

В 2021 году первый рабочим днем будет 11 января.