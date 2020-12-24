Дата | 24.12.2020 В рубриках: Общество
Врио губернатора Михаил Дегтярев подписал распоряжение № 1407-рп о выходном дне 31 декабря 2020 года.
Согласно документу, дополнительный выходной день вводится для создания наиболее благоприятных условий для подготовки к предстоящим Новогодним каникулам. Сделать 30 декабря в этом году последним рабочим днем рекомендовано не только государственным организациям, но и предпринимателям, независимо от организационно-правовой формы собственности.
В 2021 году первый рабочим днем будет 11 января.
Эта запись была опубликована 24.12.2020в 16:39. В рубриках: Общество.
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