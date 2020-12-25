342 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 475 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный исход.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 168
Хабаровский район — 68
Комсомольск — 4
Бикинский район — 1
Им.Лазо район — 7
Нанайский район — 90
Солнечный район — 1
Вяземский район — 2
П. Осипенко район — 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 278 коек. Свободно 806. На лечении находится 41 тяжелый пациент, все они подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 4 253 человека. В том числе 2472 — стационарно, 1781 – амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 32 701 случай Covid-19. 28 249 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 25.12.2020в 08:29. В рубриках: Медицина.
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