342 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 475 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный исход.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 168

Хабаровский район — 68

Комсомольск — 4

Бикинский район — 1

Им.Лазо район — 7

Нанайский район — 90

Солнечный район — 1

Вяземский район — 2

П. Осипенко район — 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 278 коек. Свободно 806. На лечении находится 41 тяжелый пациент, все они подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 4 253 человека. В том числе 2472 — стационарно, 1781 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 32 701 случай Covid-19. 28 249 человек выздоровело.