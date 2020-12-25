Министерство информационных технологий и связи края завершило модернизацию центра обработки данных (ЦОД) правительства региона. ЦОД является площадкой, где размещены более 450 информационных систем и ресурсов органов государственной власти края. Они охватывают различные направления деятельности правительства региона — это финансовые, геоинформационные и навигационные системы, системы для предоставления государственных и муниципальных услуг, электронного документооборота и архива, имущественного и строительного комплекса, порталы для размещения правовой информации и многое другое.

Мероприятия по модернизации центра велись на протяжении трех последних лет. Как сообщили в министерстве, обновленный дата-центр будет способствовать выполнению показателей по цифровой трансформации.

— Наш регион активно внедряет новые цифровые платформы и сервисы в рамках цифровой трансформации государственного управления, реализации национальных проектов. Поэтому нужны дополнительные мощности для обработки и хранения данных. В результате проведенной работы выросла производительность и вычислительные возможности ЦОД. Также модернизация позволила обеспечить время восстановления сервисов в случае аппаратного сбоя менее 7 минут, а в большинстве негативных сценариев — менее 1 минуты. Все это будет способствовать дальнейшему развитию и внедрению цифровых технологий в госуправлении, повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, защиты информации, — отметили в профильном ведомстве.

Напомним, цифровая трансформация определена Президентом России Владимиром Путиным в качестве одной из национальных целей развития страны. Среди показателей, характеризующих ее достижение, в частности, названы увеличение доли массовых социально значимых услуг в электронном виде до 95 процентов, «цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения, образования и государственного управления.