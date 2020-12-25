В следующем году Хабаровский край получит средства на реализацию третьего этапа Адресной программы переселения граждан из жилищного фонда, который был признан аварийным до 1 января 2017 года. Заявка региона уже одобрена госкорпорацией – Фондом содействия реформированию ЖКХ. По ней региону будет выделено более 730 млн рублей. Это позволит переселить из аварийных бараков в новые квартиры еще 748 человек.

— Третий этап программы переселения рассчитан на 2021 и 2022 годы. Часть средств на его реализацию край получит уже в январе – около 240 млн рублей, а оставшиеся суммы – по мере заключения контрактов на приобретение или строительство нового жилья, — сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

В ведомстве уточнили, что на третьем этапе краевой программы предстоит расселить 329 квартир общей площадью почти 13 тыс. кв м. Для этого часть жилплощади муниципалитеты приобретут на вторичном рынке, такой способ, например, выбрали Хабаровск и Булгинское сельское поселение, в других населенных пунктах жилье для расселения аварийных домов будет построено. Так, в поселке Гатка Советско-Гаванского района, а также селах Пивань и Селихино в Комсомольском районе стройка начнется уже в 2021 году.

Отметим, Фонд содействия реформированию ЖКХ также одобрил заявку края на дополнительное финансирование этапа 2020-2021 годов – региону будет направлено еще почти 10 млн рублей. Таким образом, общий объем средств госкорпорации, полученных краем на реализацию этого этапа, составит более 345 млн рублей. Еще 20 млн рублей добавит региональный бюджет. Эти средства пойдут на переселение 403 человек из 144 непригодных для проживания жилых помещений общей площадью 6,45 тыс. кв м на территории 7 муниципальных образований.