С 1 января 2021 года увеличатся страховые пенсии. Они будут проиндексированы на 6,3%, что выше прогнозного уровня инфляции по итогам 2020 года (прогноз – 4,1%).

Увеличенную пенсию по-прежнему будут получать только неработающие пенсионеры. Для них средний размер страховой пенсии по старости в крае составит 19475 руб. (увеличение в среднем — на 1154 руб.) При этом у каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии.

Чем больше пенсионных прав (стаж, заработок, страховые взносы, количество индивидуальных пенсионных коэффициентов), заработанных гражданином в течение трудовой жизни, тем выше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавка к ней после индексации.

Вместе со страховой пенсией индексируется на 6,3% фиксированная выплата. Теперь она составляет 6044,48 руб. в месяц (в 2020г. – 5 686,25 руб.).

Отдельным категориям граждан фиксированная выплата выплачивается в более высоком размере. Например, лицам, достигшим 80 лет; инвалидам I группы; гражданам, имеющим на иждивении нетрудоспособных членов семьи.

В связи с индексацией увеличится стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, который составит 98,86 руб. (в 2020 г. – 93 руб.). Это важно знать всем, кто формирует свои пенсионные права.

Индексация будет проведена, как обычно, в беззаявительном порядке.

Отделение ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО выплачивает пенсии 387 тыс. пенсионеров края, из них 97 процентов – получатели страховых пенсий (по старости, инвалидности, случаю потери кормильца). 28 процентов пенсионеров продолжают трудовую деятельность.

С увеличением страховых пенсий с 1 января ежемесячные расходы Отделения ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО на выплату пенсий возрастут на 285,7 млн руб., в год потребуется 79,9 млрд руб.

Ежемесячно на пенсии и социальные выплаты жителям края Отделение направляет более 7,5 млрд руб.

Пенсии по государственному обеспечению планируется проиндексировать с 1 апреля на 2,6% в соответствии с прогнозом роста прожиточного минимума пенсионера в 2021 году.

Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг, предоставляемые федеральным льготникам, с 1 февраля будут проиндексированы на 3,8%.