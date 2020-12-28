Социальная акция «Ради здоровья. Проверь своё сердце!» прошла в краевой столице. В одной из поликлиник города врачи установили ультразвуковое оборудование и делали всем желающих скрининги. За четыре дня свое здоровье бесплатно смогли проверить 200 пациентов. Каждый из них получил консультацию кардиолога и рекомендации для лечения.

— Среди участников акции 80% — мужчины. В 86% случаев у обследованных были выявлены патологии. Самыми распространенными диагнозами стали сердечно-сосудистая патология, гипертоническая болезнь. Попадались врачам и случаи после оперативных вмешательств при врожденном пороке сердца и стентировании. По ЭКГ изменения выявлены у 50% человек, — поделились итогами в ведомстве.

Сейчас 30% пациентам из общего числа обследованных рекомендовано наблюдение кардиолога по месту жительства. Из-за риска острых нарушений мозгового кровообращения осмотр невролога рекомендован 18%. 48% получили направления к эндокринологу

— У каждого четвертого сегодня в возрасте до 40 лет выявляется та или иная патология. При этом в 10% случаев требуется немедленное оперативное вмешательство. Поэтому очень важно своевременно проходить комплексные обследования и не доводить ситуацию до критической, — отметил и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

Во время акции в городской клинической больнице №3 были установлены сразу три ультразвуковых системы экспертного класса. Помимо эхокардиографии и ЭКГ, специалисты проверяли участникам кампании УЗИ сосудов шеи. По итогам обследования на месте прием пациентов вели опытные врачи.

Отметим, заболевания сердечно-сосудистой системы – основная причина смертности не только в Хабаровском крае, но и во всей России. За 10 месяцев 2019 года от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе скончалось 7218 человек. За аналогичный период 2020 года – 7220.