На выходных хабаровчане вовсю любовались их красотами, катались с горок и резали лед на катках. Щедро украшенные новогодние ели, ледовые скульптуры, музыка, светодиодные фигуры и максимум иллюминации всех цветов радуги – в каждом районе краевой столицы.

В Центральном – это площадь имени Блюхера и парк «Динамо» (главный зимний городок краевой столицы по богатству украшения – вне конкуренции); в Железнодорожном – сквер рядом со школой №23 (ул.Карла Маркса,111); В Краснофлотском – территория у кинотеатра «Хабаровск» (ул.Стрельникова,4); в Кировском – площадка у Дома культуры ОА «ННК – Хабаровский НПЗ» (ул.Орджоникидзе,12); в Индустриальном – парк имени Юрия Гагарина.

Стоит отметить, что в общей сложности в канун праздника в Хабаровске открылось 12 больших новогодних городков (включая краевой на площади имени Ленина) и более 160 дворовых площадок, украшенных хабаровчанами. Для любителей зимних забав работают 9 катков на муниципальных стадионах и в популярных местах массового отдыха пребывания людей (самый большой не только из них, но и на всем Дальнем Востоке – на городской набережной), а во дворах детвору и взрослых ждут 65 хоккейных коробок. Мороз не мешает жителям краевой столицы активно проводить время на свежем воздухе целыми семьями. Ежегодно во время новогодних каникул только парк «Динамо» посещают порядка 210 тысяч человек – в нем успевает побывать каждый третий житель Хабаровска.