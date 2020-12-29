При этом летальных исходов за прошедшие сутки не зарегистрировано.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 136
Ванинский район — 1
Комсомольск — 58
Комсомольский район — 4
Бикинский район — 10
Им. Лазо район — 14
Им. Полины Осипенко район — 6
Хабаровский район — 7
Николаевский район — 49
Солнечный район — 20
Ульчский район — 7
Охотский район — 17
Нанайский район — 6
Верхнебуреинский район — 5
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 234 койки. Свободно 885. На лечении находятся 43 тяжелых пациента, все они подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находятся 3 987 человек. В том числе 2349 стационарно, 1638 – амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 34 068 случаев Covid-19. 29 881 человек выздоровел.
Эта запись была опубликована 29.12.2020в 09:43. В рубриках: Медицина.
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