При этом летальных исходов за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 136

Ванинский район — 1

Комсомольск — 58

Комсомольский район — 4

Бикинский район — 10

Им. Лазо район — 14

Им. Полины Осипенко район — 6

Хабаровский район — 7

Николаевский район — 49

Солнечный район — 20

Ульчский район — 7

Охотский район — 17

Нанайский район — 6

Верхнебуреинский район — 5

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 234 койки. Свободно 885. На лечении находятся 43 тяжелых пациента, все они подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находятся 3 987 человек. В том числе 2349 стационарно, 1638 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 34 068 случаев Covid-19. 29 881 человек выздоровел.