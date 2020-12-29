Хабаровск, 29 декабря 2020 г. — Макдоналдс объявляет о запуске МакДоставки в Хабаровске: сервис будет представлен в двух предприятиях сети в городе, которые были открыты 23 декабря.

Теперь хабаровчане смогут не только по достоинству оценить блюда Макдоналдс в предприятиях, но и наслаждаться ими, не выходя из дома. Также МакДоставка вскоре появится и во Владивостоке: запуск запланирован на январь.

Для Макдоналдс предоставление сервиса доставки в Хабаровске является логичным продолжением своих услуг. МакДоставку можно будет заказать через приложения партнеров Яндекс.Еда и Delivery Club. Стоимость доставки рассчитывается в зависимости от суммы заказа, времени суток, загруженности предприятий и ряда других факторов.

На предприятиях сети внедрены новейшие системы обслуживания и производства, которые позволяют готовить свежие блюда непосредственно под заказ в том числе и в доставку. Для заказа доступны бургеры, Чикен Макнаггетс, роллы, креветки, куриные крылышки, картофель фри и картофель по-деревенски, соусы, холодные напитки, молочные коктейли, горячие напитки и десерты, а также специальные предложения, действующие только для заказов в МакДоставке.

МакДоставка была запущена в России в 2017 году и в данный момент доступна в общей сложности из 696 предприятий. Один из важнейших приоритетов «Макдоналдс» — предоставление потребителям качественной продукции и безупречного обслуживания. Для того, чтобы предоставить быстрое и качественное обслуживание, компания постоянно внедряет новые концепции и услуги, в том числе и в доставке. Так, компания недавно представила предприятия, ориентированные на МакДоставку, где наравне с зоной основного обслуживания гостей организована отдельная комната для выдачи заказов курьерам. Пока такие предприятия работают в Москве, но Макдоналдс планирует развивать этот подход и дальше.