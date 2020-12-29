Несмотря на сложности связанные с распространением коронавирусной инфекции, в целом экономика Хабаровского края показала стабильность. Об этом на аппаратном совещании доложила первый заместитель председателя правительства региона Мария Авилова. По ее словам позитивная динамика наблюдается как в крупном, так и в малом и среднем бизнесе. Если говорить о крупных предприятиях, то положительные результаты отмечены в угледобыче, в оборонно-промышленном комплексе, в пищевой промышленности и производстве лекарств.

— В отношении малого бизнеса, который столкнулся с рядом ограничительных мероприятий, у нас отмечается рост числа субъектов МСП. Если в августе их было зарегистрировано чуть более 49 тысяч, то сегодня уже 50 302. Это серьезный прогресс и это значит, что малый бизнес почувствовал свою устойчивость и стабильность, а те меры по поддержке, которые были предприняты в этом году, они дали свою отдачу. С 1 июля по инициативе Президента РФ Владимира Путина на территории региона был введен налог на профессиональных доход. За это время в качестве самозанятых зарегистрировались 5 557 жителей края, при этом только за декабрь прирост составил более 1500 человек, — сообщила Мария Авилова.

В числе значимых событий года первый зампред обозначила реализацию ряда крупных инвестиционных проектов и заход новых инвесторов, включение края в тройку перспективных регионов страны компанией «Ernst and Young», куда можно вкладывать деньги, а также успешную работу оборонно-промышленных предприятий региона.

— 25 декабря состоялась торжественная церемония поднятия флага на корвете «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Это третье судно построенное корабелами Амурского судостроительного завода, которое вошло в состав Тихоокеанского флота. И именно устойчивость работы предприятия, исполнение сроков и качество заказов, позволило нам заключить еще один контракт с Минобороны России еще на 6 корветов, обеспечив загрузку завода до 2028 года. Продолжает работу Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина, — рассказала Мария Авилова.

В рамках реализации национальных проектов в 2020 году в крае благоустроено 110 общественных территорий, отремонтированы 8 спортивных залов в сельских школах, новым оборудованием оснащены 7 детских поликлиник (отделений), в нормативное состояние приведено почти 200 км автодорог, введено более 180 тысяч кв.м. жилья. Оказана финансовая поддержка семьям с детьми: в том числе, ежемесячные денежные выплаты на первого ребенка получили 5 442 семьи, на третьего и последующих детей – 3248 семей, еще более тысячи распорядились в этом году региональным материнским капиталом.