Ремонт дорог, ливневок, оборудование перекрестков, установка дорожных знаков, наружного освещения и многое другое – вот на что пошли эти средства, часть из которых — федеральные. Как рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко, львиная доля расходов – 1,6 миллиарда рублей — пришлась на долю национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), в рамках которого в краевой столице было отремонтировано 56 участков улично-дорожной сети. В том числе капитально – улица Шелеста. Завершена реконструкция улицы Краснореченской.

«Продолжая разговор о ремонте дорожного полотна, отмечу, что в текущем году ямочным ремонтом мы прошли более 39 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия улиц, восстановили 13 километров дорог частного сектора, привели в надлежащее состояние 47 участков тротуаров с обеспечением доступа для маломобильных групп населения общей площадью более 3100 квадратных метров. Отремонтировали 10 павильонов на остановках общественного транспорта», — рассказал спикер.

По словам Дмитрия Панащатенко, в 2020-м в краевой столице было ликвидировано 39 мест концентрации ДТП.

«8 перекрестков мы оборудовали светофорами с нуля: там их просто не было. Вблизи 7 детских учебных заведений обустроили пешеходные переходы. Все они оборудованы новыми светофорами, дорожными знаками повышенной яркости, разметкой и пешеходными ограждениями, «лежачими полицейскими». В общей сложности в городе в 2020-м установлено 733 дорожных знака. Заработали 143 новые камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД на 25 объектах. Смонтировано 6540 погонных метров пешеходных ограждений. По всему Хабаровску нанесена дорожная разметка, причем, только пластиком на пешеходных переходах — 4000 квадратных метров. В краске это в десятки раз больше. А по улице Краснореченской на участке от улицы Богачева до улицы Герцена мы установили барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки противоположных направлений», — рассказал Дмитрий Панащатенко.

Не забыли в профильном городском управлении и об уличном освещении. Капитально отремонтировано более 1150 погонных метров линий по улицам: Индустриальной, Обозной, Краснознаменной (от жилого дома №44 по улице Ясной до улицы Партизанской), в сквере дружбы между российским Хабаровском и китайским Фуюанем, в проезде от улицы Космической, 13 до территории гимназии №1, а также в парке Северном.

«Отдельной статьей затрат было выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города и объектов внешнего благоустройства, в том числе фонтанных комплексов, линий наружного освещения, сетей ливневой канализации, подземных пешеходных переходов, средств организации дорожного движения», — сообщил Панащатенко.

Большое внимание было уделено озеленению города. В этом году на его улицы было высажено 2700 молодых деревьев и кустарников. А весной краевую столицу украсили 2733 объемных цветочных конструкции и элемента вертикального озеленения. На городских клумбах было высажено 150 тысяч цветов. Дополнительно к 9 мая были установлены специальные цветочные конструкции, посвященные 75-летию Великой Победы. В них благоухали 7000 петуний.

Как отметил Дмитрий Панащатенко, в 2021-м все вышеперечисленные работы в Хабаровске обязательно продолжатся. В рамках БКАД бригады дорожных рабочих будут трудиться во всех районах города. Наиболее крупные из объектов: Промышленная, Приморская, Геодезическая, Краснофлотская, Индустриальная, Флегонтова, Ясная, Павла Морозова, 65-летия Победы, Белорусская, Луганская. Безопасными станут еще 12 перекрестков.

Как особо подчеркнул спикер, в следующем году стартует очередной масштабный проект по реконструкции одной из важнейших городских магистралей – улицы Тихоокеанской на протяжении от улицы Шелеста до Трехгорной. Как и в случае с Краснореченской, он будет разбит на насколько этапов. В рамках первого, на который будет затрачено 400 миллионов рублей, в течение всего сезона дорожных работ-2021 будет вестись вынос огромного количества инженерных сетей и переустройство коммуникаций. В ходе остальных этапов, которые займут еще 3-4 года, планируется расширить проезжую часть Тихоокеанской, возвести подземный и надземный переходы, сделать новые тротуары и многое другое. По предварительным расчетам специалистов, общая стоимость ремонта этой трассы составит более миллиарда рублей.