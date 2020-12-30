Сегодня заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения COVID- 19 в регионе. В ходе заседания отмечалось, что Минздрав России внёс изменения в инструкцию по применению вакцины от коронавируса «Спутник V». Теперь разрешено прививаться лицам старше 60-ти лет. В связи с этим в регионе приступят к вакцинации медработников старше 60 лет.

— На новогодних праздниках ожидается поступление около 3 тысяч доз вакцины, что позволит начать активную прививочную кампанию медицинских сотрудников старше 60 лет. Вакцинацию люди этого возраста переносят гораздо легче, чем само заболевание. Процедура будет добровольной, — отметил Евгений Никонов.

Сегодня вакцинация проводится как в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, так и в районах края. Расширяется география. В перечень включают новые категории граждан. Это педагогические работники и сотрудники МФЦ, специалисты коммунальной сферы, социальные работники.

Участники оперативного штаба также обсудили ситуацию с выплатами медицинским работникам за работу с заболевшими COVID-19. По информации Хабаровского регионального отделения фонда социального страхования, выплаты за ноябрь на счета медработников поступили в полном объеме. Это 294 млн рублей. За первые 25 дней работы в декабре по представленным реестрам медучреждений выплаты также произведены.

В ходе штаба отмечалось, что в соответствии с распоряжением, которое подписал глава региона, в селе Чумикан Тугуро-Чумиканского снят карантин. Еще один документ, который подписал Михаил Дегтярев касается послаблений в работе предприятий общепита. Речь идет о кафе и ресторанах. Их режим работы на новогодних каникулах продлен до 24:00. В новогоднюю ночь разрешено работать до 01:00.

Напомним, что за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 2394 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. По клиническим формам наблюдается незначительный рост ОРВИ и составляет 43% от общего числа заболевших. Внебольничные пневмонии зарегистрированы у 38%. Коронавирусная инфекция зафиксирована у 40-43% заболевших внебольничной пневмонией.